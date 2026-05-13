Cuatro soldados mueren por minas antipersona instaladas por guerrilleros en Colombia

Cuatro soldados murieron y otros tres resultaron heridos el miércoles en una zona rural de Colombia por la explosión de minas antipersona instaladas por guerrilleros ex-FARC que hasta hace poco negociaban la paz con el presidente izquierdista Gustavo Petro.



Colombia atraviesa su más grave ola de violencia en la última década a pocas semanas de las elecciones del 31 mayo, en las que el país elegirá al sucesor de Petro, que apostó por negociar con los principales grupos armados para su desmovilización.



La instalación de los explosivos en el departamento del Guaviare (sureste) fue atribuida a las filas de alias Calarcá, un líder disidente de las extintas FARC que se negó a firmar el histórico acuerdo de paz con esa guerrilla en 2016.



En abril, Petro anunció la suspensión de las nuevas negociaciones que su gobierno sostenía con el grupo, conocido como el Estado Mayor de Bloques.



Las tropas de infantería y asalto aéreo quedaron en medio de "dispositivos explosivos improvisados" la madrugada del miércoles "tras el desarrollo de una acción ofensiva" contra ese grupo, dijo el ejército colombiano en un comunicado el miércoles.



Un vocero de la institución precisó a la AFP que se trataba de minas antipersonales instaladas en una zona rural de San José del Guaviare, una región con vastos cultivos de hoja de coca y cuna de las primeras filas guerrilleras que se apartaron del tratado entre las FARC y el gobierno hace una década.



Los heridos están siendo atendidos en un centro de salud cercano, añadió.



Calarcá, cuya orden de captura está suspendida por las negociaciones, debía comparecer el martes ante la Fiscalía por una caso de homicidio, delincuencia organizada, entre otros delitos, pero no se presentó y la diligencia fue aplazada.

