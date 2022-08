Por Eric Corrales | 26 de agosto de 2022, 22:02 PM

Cuatro destacadas organizaciones de conservación firmaron un acuerdo de asociación para unir fuerzas en la conservación marina. La Coalición, con una duración inicial de cinco años, incluye iniciativas y actividades para combatir la pesca ilegal, protección de especies, investigación para la conservación basada en datos científicos, los efectos del cambio climático y programas de educación ambiental.



Se tratan de las organizaciones: For the Oceans Foundation, Fins Attached Marine Research and Conservation, Rob Stewart Sharkwater Foundation y United Conservationists, Inc, que buscan fortalecer su capacidad de acción ante los crecientes efectos del ser humano sobre el medio ambiente, la creciente amenaza sobre la biodiversidad y la salud de los océanos.

Fins Attached Marine Research and Conservation es una ONG con sede en Colorado Springs, Colorado, EE. UU., que realiza investigaciones para promover la conservación, brindar educación y proteger la vida marina en peligro de extinción.

Rob Stewart Sharkwater Foundation es una organización benéfica con sede en Canadá comprometida con la protección de los tiburones y los ecosistemas oceánicos.

Cuatro organizaciones de conservación unen fuerzas para proteger los océanos

For the Oceans Foundation es una ONG creada en Costa Rica para ayudar a combatir la pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDNR), promover la pesca responsable y la protección de la fauna marina.

United Conservationist es una ONG con sede en Venice, California, EE. UU., que proporciona las herramientas de comunicación y planificación necesarias para proteger los ecosistemas locales y globales.

Los objetivos de la Coalición incluyen el desarrollo y organización de proyectos de investigación, conservación y comunicación, mejorando el conocimiento de las especies migratorias marinas en áreas protegidas, estableciendo una relación de trabajo para avanzar en sus misiones, ampliando su base de conocimientos y comprometiéndose a compartir la causa de la conservación. Cada miembro de la coalición aporta fortalezas específicas al grupo que, cuando se combinan, tendrán un impacto profundo en la conservación de los océanos que conduzca a cambios en la política internacional para una mayor protección.

"Es importante que todos trabajemos juntos en hacer una diferencia para proteger nuestro planeta. Esta voz única es más poderosa y puede hacer esa diferencia que necesitamos para el cambio. Simplemente tiene sentido. Esta coalición es solo el comienzo y esperamos que más miembros se unan a nosotros", destacó Alex Antoniou, CEO de Fins Attached.

Lea también Nacional 10 especies que sobreviven gracias a nuestros parques nacionales Hoy se celebra el Día de los Parques Nacionales, una fecha que busca generar conciencia sobre la protección del medio ambiente y la impresionante pluralidad de la biodiversidad en Costa Rica.

Los miembros de la coalición coordinarán iniciativas y actividades para ayudar a las autoridades locales a controlar la pesca ilegal; recuperar redes fantasma peligrosas para la vida migratoria; apoyar la investigación y el conocimiento científico de la región del Pacífico Oriental, que incluye aguas marinas, áreas costeras e islas desde el Pacífico Central hasta las costas del continente americano, incluyendo California, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Chile.

"La combinación de nuestras fortalezas y experiencias, y nuestra pasión por la conservación, constituye una prometedora suma de habilidades para lograr avances significativos en la alarmante situación del océano como soporte de la vida en el planeta”, acotó Jorge Serendero, CEO de For the Oceans Foundation.

Cuatro organizaciones de conservación unen fuerzas para proteger los océanos

Trabajar de la mano con los gobiernos es un componente importante del éxito de la coalición. Establecer una colaboración con los entes gubernamentales es esencial para lograr cambios duraderos. Todos pueden beneficiarse, incluidas las comunidades locales.