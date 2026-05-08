Cuatro detenidos por asesinato de magistrado en Bolivia

La Fiscalía de Bolivia informó el jueves (07.05.2026) sobre la detención de cuatro personas presuntamente vinculadas con el asesinato a tiros del magistrado Víctor Hugo Claure, decano del Tribunal Agroambiental (TA), dentro de la investigación del suceso que fue declarada en reserva.

"Tenemos cuatro personas arrestadas, ellas van a ser puestas a disposición del juez, debido a que una de ellas tiene relación directa con la muerte del magistrado, las otras tienen una participación accesoria", declaró a los medios la fiscal del caso Yolanda Aguilera.

Aguilera mencionó que los detenidos tuvieron un supuesto rol de "colaboración o complicidad en el hecho", pero que existe una mayor responsabilidad en uno de ellos, para el cual se pedirá la detención preventiva por los presuntos delitos de complicidad en asesinato y porte de armas de fuego.

Asimismo, indicó que los detenidos también son investigados por una unidad antinarcóticos, aunque aclaró que por el momento no se tiene a los "autores materiales" del crimen.

La fiscal precisó que "se ha solicitado la reserva de la investigación", ante la necesidad de "preservar" la identidad y seguridad de los declarantes.

El suceso ocurrió hace una semana, cuando el juez Claure circulaba en un vehículo en la ciudad oriental de Santa Cruz, y fue interceptado por unos hombres en motocicleta, uno de los cuales lo acribilló.

Tras el suceso, la Policía activó "cápsulas de seguridad" para proteger a otros 13 altos magistrados en Santa Cruz, y el Ministerio Público conformó una comisión para investigar el hecho.

Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el TA y el Consejo de la Magistratura pidieron el martes al gobierno de Rodrigo Paz la aplicación de medidas de seguridad y protección permanentes para ellos y sus núcleos familiares directos, ante la "extrema gravedad" que supone el suceso.

La Policía presume que el crimen contra Claure está relacionado con sus decisiones sobre temas de tierras.