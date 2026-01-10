“¿Cuántos Clásicos hemos perdido contra Mbappé?”, dice desafiante Flick

Yedá, Arabia Saudita. El técnico del FC Barcelona, Hansi Flick, defendió este sábado el dominio reciente de su equipo ante el Real Madrid, de cara a la final de la Supercopa de España que se disputará este domingo en Yedá.

“¿Cuántos Clásicos hemos jugado contra Mbappé? ¿Y cuántos hemos perdido? Hemos perdido uno”, afirmó Flick en la conferencia de prensa previa al duelo ante su eterno rival.

Desde la llegada del entrenador alemán al banquillo azulgrana, ambos clubes se han enfrentado en cinco ocasiones, con un balance de cuatro victorias para el Barcelona y una derrota.

“Sé que Mbappé es un jugador fantástico y que es fenomenal cuando tiene espacio a la espalda de la defensa. Adaptaremos algunas cosas, como siempre hacemos, pero no especialmente por Mbappé. Nos centramos en nuestra filosofía, en nuestras ideas”, añadió.

Flick también elogió al atacante francés, quien no disputó la semifinal ante el Atlético por un esguince de rodilla, pero que viajó posteriormente a Arabia Saudita para disputar la final.

“Mbappé es el mejor delantero en la actualidad, marca muchos goles y es de clase mundial”, señaló.

Pese a la goleada 5-0 sobre el Athletic Bilbao en semifinales, el estratega descartó la etiqueta de favorito.

“Una final es una final. Y contra el Real Madrid, un Clásico, es lo que todos queremos ver. Tenemos que dar nuestra mejor versión para ganar”, aseguró.

Flick insistió en que el Barcelona debe mantenerse fiel a su estilo.

“Lo importante es cómo jugamos nosotros. Queremos ganar un título contra el Real Madrid y no hay mayor motivación que esta”, afirmó.

Finalmente, dejó en el aire la titularidad de Lamine Yamal, quien fue suplente en semifinales por molestias estomacales.

“Puede empezar. Todos están listos para salir de inicio o ser suplentes”, concluyó.