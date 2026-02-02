Cuando una marmota decide: la curiosa tradición del 2 de febrero

Cada 2 de febrero se celebra el Día de la Marmota, una curiosa tradición que busca anticipar cuánto tiempo más se prolongará el invierno. Según la creencia popular, si la marmota sale de su madriguera y ve su sombra en un día soleado, el frío se extenderá durante seis semanas más; si no la ve, la llegada de la primavera estaría cerca.

Aunque actualmente es una celebración muy asociada con Estados Unidos y Canadá, sus orígenes se remontan a Europa. En el Día de la Candelaria, los cristianos acudían a las iglesias para bendecir velas, un rito que simbolizaba luz, protección y esperanza en medio de la temporada invernal. Con el paso del tiempo, esta fecha comenzó a vincularse con señales del clima y pronósticos estacionales.

Más adelante, en Alemania, la tradición incorporó a un animal hibernante: el tejón, cuyo comportamiento servía como indicador del clima venidero. Esta costumbre fue llevada por colonos alemanes a Norteamérica, pero al no encontrar tejones en la región, optaron por la marmota como sustituta natural.

Uno de los puntos más emblemáticos de esta celebración es Punxsutawney, en el estado de Pensilvania, donde desde 1887 se mantiene viva la tradición. Allí reside Punxsutawney Phil, la marmota oficial, que cada año se convierte en protagonista de un ritual seguido por miles de personas y medios de comunicación.