¿Cuál será la línea del próximo papa?

¿Podemos esperar un futuro papa de ruptura o de continuidad? Más que un cambio de doctrina, los expertos prevén inflexiones en el estilo y las prioridades de parte del sucesor de Francisco.



Francisco deja una imagen de papa reformista, ya sea en la cuestión del levantamiento del secreto pontifical sobre la violencia sexual, el funcionamiento y las finanzas de la iglesia o la incipiente tendencia a bendecir parejas homosexuales.



Pero "ya sea en cuanto a temas como el aborto, el fin de la vida, el matrimonio de sacerdotes, la ordenación de mujeres, la homosexualidad, que son puntos de la doctrina conservadora tradicional, Francisco no ha cambiado nada", declaró a AFP François Mabille, director del Observatorio Geopolítico de la Religión.



Al frente de una iglesia de 1,4 millones de católicos, el papa era adepto a utilizar frases "que impactaron la opinión pública", agregó el investigador, y no dudaba en criticar a los dirigentes en términos más o menos velados.



"¿Quién soy yo para juzgar?", preguntó sobre los homosexuales o se refirió a "cultura del despilfarro" para hablar del medio ambiente que fue una de sus batallas.



Abogó por "una actitud de apertura hacia las personas que sufren". Con su sucesor, que debe ser electo por los cardenales las próximas semanas, "no es seguro que el tema de los migrantes, que él machacó durante 12 años, sea retomado de la misma manera y con tanta frecuencia", señaló Mabille.



"Flexibilidad"

Otro posible punto de inflexión, según el investigador, es la implicación de Francisco en los conflictos, "desproporcionada con respecto a casi todos pontífices del siglo XX", ya sea en Ucrania o en Oriente Medio, donde sus llamados han tenido pocos efectos. "El sucesor pasará sin duda a un segundo plano", anticipó.



Por otra parte, el futuro papa deberá abordar "temas candentes" para la Iglesia católica, en particular el papel de las mujeres, o la organización general: "Si el debate se cierra, existe el riesgo de que algunos católicos deserten", adelantó Mabille, en momentos que la Iglesia atraviesa una crisis de vocaciones en Europa.



Martin Dumont, secretario general del Instituto de Investigación para el Estudio de las Religiones, también rechaza un análisis binario: por definición, el jefe de la Iglesia "debe ser un principio de unidad para todos los católicos, por lo cual no se puede hablar de ruptura o continuidad".



Evidentemente la personalidad tendrá un papel: "Cada papa tiene su particularidad, sus intenciones. El próximo podría quizás comunicar más sobre la doctrina", agregó Dumont.



"Sorpresas"

El sucesor de Francisco podría también tener un discurso "más controlado" después de un papa que "hablaba todo el tiempo y sobre todos los temas".



"Sin duda será necesario alguien que hable menos" y que adopte, en materia de gobierno, "una flexibilidad más colegiada", apuntó Dumont.



Pero el investigador apuesta por que "en lo que se refiere al aspecto misionero, a la participación de los laicos en la vida de la Iglesia, no debería haber un cambio particular".



En esta elección también "no hay un campo particular", recordó, a diferencia del período posterior a Juan Pablo II, cuando surgieron "dos ejes diferentes" entre la personalidad muy fuerte del cardenal Carlo Maria Martini (más progresista) y la de Joseph Ratzinger, que resultó electo papa.



Pero ¿será posible ver un "Bergoglio bis", considerando que casi 80% de los cardenales fueron nombrados por Francisco?



"Podría haber sorpresas", porque algunas personalidades podrían salirse de la línea", estimó Mabille.



Recordó que el papa nombró cardenal al arzobispo de Kinshasa, Fridolin Ambongo, quien encabezó una virulenta protesta del episcopado africano contra la bendición de las parejas del mismo sexo.



Ocupa ahora una posición de fuerza dado que África es actualmente una de las principales zonas de crecimiento de la iglesia.



Otro factor propicio para los disidentes es que "hay quienes están decepcionados con Francisco, incluso por factores puramente relacionales", indicó Mabille, al recordar el autoritarismo de un papa que podía "dejar caer de un día para otro a colaboradores que le eran totalmente fieles".