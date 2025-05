Crystal Palace inaugura su palmarés a lo grande con una Copa ante el City

El Crystal Palace conquistó el primer título de su historia, este sábado en Wembley, en la final de la Copa de Inglaterra contra el Manchester City (1-0), gigante europeo que cierra la temporada sin títulos por primera vez desde el curso 2016-2017.



Un gol de Eberechi Eze (16') y un penal detenido por Dean Henderson ante Omar Marmoush (36') permitieron al club de la periferia de Londres conquistar la prestigiosa FA Cup, la más antigua competición de clubes del mundo, y disputar así la Europa League la próxima temporada.



El equipo rojo y azul, llevado en volandas por sus ardientes seguidores, arruinó la despedida del mago Kevin De Bruyne, figura del Manchester City desde hace una década.



Despedida amarga de De Bruyne



Los deliciosos pases entre líneas del capitán belga, al final de su contrato no renovado, no fueron suficientes para romper la resistencia del Crystal Palace, heroico en el sufrimiento.



El entrenador multicampeón del Manchester City, Pep Guardiola, termina sin trofeos por primera vez desde su curso de estreno en Inglaterra (2016-2017).



Ahora tendrá que recuperar rápidamente a su tropa, ya que aún le quedan dos 'finales' por disputar en la Premier League para asegurar su lugar en la próxima Liga de Campeones. La primera el martes contra el Bournemouth.



El técnico del Palace, el austriaco Oliver Glasner, será para siempre el primer entrenador campeón con el club popular del sur de Londres, que había perdido dos veces en la final de la competición, en 1990 y 2016.



"Para ser honesto, no me lo puedo creer... Creo que juegas este partido diez veces y lo ganas uno, ocurrió hoy", reconoció.



"El gol fue la primera vez que llegamos a su campo y luego defendimos con cada parte de nuestro cuerpo", añadió.



Los héroes de 2025 se llaman Eze y Henderson, pero también Marc Guéhi, el capitán, o Jean-Philippe Mateta, el delantero francés de 27 años, finalmente ganador de un primer trofeo él también, unos meses después de haber fallado en la final olímpica con Francia ante España.



La victoria del Palace es la derrota de Guardiola, entrenador conocido por su genio, pero a veces atrapado por sus innovaciones tácticas desconcertantes. Este sábado el español intentó sorprender al inicio con seis jugadores orientados al ataque (Silva, De Bruyne, Savinho, Doku, Marmoush y Haaland) y ningún mediocampista defensivo.



"Lo hicimos todo y si no marcas goles no ganas, el fútbol es así a veces... Fuimos más agresivos, creamos muchas oportunidades, fallamos un penal.. No marcamos, felicidades al Crystal Palace", dijo Guardiola.



Henderson, un ángel guardián



Esta apuesta, de doble filo, se evidenció rápidamente: el City asedió al Palace en el primer cuarto de hora, pero mostró huecos en los que el rival esperaba para lanzarse.



Los 'Eagles' picaron en la primera oportunidad: un saque de meta corto, pequeños pases para atraer a su presa y luego un balón largo recibido por Mateta en la línea media. El delantero lanzó a la derecha al colombiano Daniel Muñoz, cuyo centro atrás fue aprovechado por Eze (16).



En Wembley, el ángel guardián del Crystal Palace fue Dean Henderson, el portero de manos firmes y nervios de acero.



Paró los pies a Erling Haaland (6) y Josko Gvardiol (12), repelió un tiro de Jérémy Doku (43) y, entre tanto, se lanzó a su lado derecho para detener un penal de Marmoush (36).



En la segunda mitad, el mismo escenario: el City atacó y el Palace resistió. Los regates de Doku eran infructuosos y la presencia de Haaland insuficiente en el área.



El City lo siguió intentando pero se encontró un muro enfrente: Henderson se impuso también ante los revulsivos del City, el brasileño Vitor Reis (82) y el argentino Claudio Echeverri (90+6), para culminar su obra maestra.