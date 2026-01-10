Crystal Palace cae ante un club de sexta división y queda eliminado de la FA Cup

Londres, Reino Unido | El modesto Macclesfield FC, que milita en la sexta división del fútbol inglés, protagonizó el sábado una gesta al eliminar al vigente campeón de la FA Cup, el Crystal Palace (2-1).

Como suele ocurrir en la competición más antigua del mundo, en el césped no se vio la diferencia de nivel entre el 13.er clasificado de la poderosa Premier League y el 14.º de la National League North (la sexta categoría del fútbol inglés).

Dirigido por John Rooney, hermano del que fuera estrella del fútbol inglés Wayne Rooney, el club de Cheshire, al sur de Mánchester, abrió el marcador con un libre directo cabeceado por el capitán Paul Dawson (43’).

El guardameta argentino del Crystal Palace, Walter Benítez, volvió a recoger el balón de su portería tras un disparo desviado acrobáticamente con la pierna por Isaac Buckley-Ricketts (60’).

Los aficionados locales se vinieron arriba y empezaron a cantar “¡Queremos tres!”, pero el tercer gol del partido lo anotó el internacional español Yeremi Pino, de falta directa (90’).

Sin embargo, el equipo londinense, que en mayo derrotó en la final al Mánchester City de Pep Guardiola y conquistó el primer título de su historia, ya no tuvo tiempo para forzar el empate.

“No pensaba que fuera posible, pero es la demostración de que todo es posible en un día”, declaró Rooney tras la gesta, considerada ya por la prensa inglesa como la mayor sorpresa de la historia de un torneo creado en 1871.

“No tengo explicación de lo que se ha visto hoy. En este tipo de partidos, sinceramente, no necesitas tácticas, no necesitas un entrenador. Creo que si simplemente demuestras de lo que eres capaz y tienes un poco de orgullo, entonces rindes de otra manera, pero hoy nos faltó todo”, declaró por su parte el técnico del Crystal Palace, Olivier Glasner, que presentó un equipo que incluyó a los internacionales ingleses Marc Guéhi y Adam Wharton.

El pequeño estadio de Moss Rose fue invadido por la multitud al pitido final y, entre ella, se encontraba el propietario del club, Robert Smethurst, empresario local artífice de este cuento de hadas.

El Macclesfield FC nació hace cinco años sobre las cenizas del Macclesfield Town, un club de quinta división que quebró.

Los Silkmen empezaron en el noveno peldaño del fútbol inglés en la temporada 2021-2022 y han logrado tres ascensos en cuatro campañas desde entonces.

El equipo estuvo de luto hace menos de un mes por el fallecimiento de su joven delantero Ethan McLeod en un accidente de tránsito cuando regresaba de un partido de liga.