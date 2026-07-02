Cruzrojistas ticos celebran rescate de Hernán una semana después de terremotos en Venezuela

Los cruzrojistas costarricenses celebraron este jueves el rescate con vida de Hernán Gil, quien permaneció atrapado por más de una semana bajo los escombros tras los terremotos ocurridos en Venezuela.



La Cruz Roja Costarricense confirmó el éxito del operativo con un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales (vea las fotografías en la portada).

​"¡Hernán está afuera! Tras 114 horas de esfuerzo ininterrumpido y más de siete días después de los terremotos, Hernán ha sido rescatado y ya se encuentra en una ambulancia de la Cruz Roja Venezolana. ¡Lo hemos logrado!", indicó la institución.

La extracción puso fin a una compleja operación de búsqueda y rescate que se prolongó durante 114 horas continuas. El operativo reunió a especialistas de Costa Rica, Venezuela, Estados Unidos, Chile, El Salvador y Portugal.



Minutos antes del rescate, el periodista venezolano Jonathan Cárdenas informó desde el sitio que los equipos de emergencia habían logrado sacar a Hernán Gil de la caseta donde permanecía atrapado. Posteriormente, los rescatistas lo estabilizaron para trasladarlo en una ambulancia de la Cruz Roja Venezolana hacia un centro médico.



Durante los últimos días, la Cruz Roja Costarricense explicó que las maniobras avanzaban con cautela debido al alto riesgo de colapso de la estructura. Los equipos aplicaron estrictos protocolos de seguridad para proteger tanto al paciente como al personal de rescate.



La institución también informó que Hernán Gil se mantuvo estable durante la operación gracias al suministro de suero intravenoso, agua y soluciones de hidratación.

Además, los rescatistas lograron establecer contacto visual y mantener comunicación directa con él antes de ejecutar la estrategia final que permitió su extracción.





El rescate fue seguido de cerca tanto en Costa Rica como en Venezuela. Durante varios días, la Cruz Roja Costarricense compartió actualizaciones sobre el avance de una de las operaciones internacionales más complejas en las que ha participado en los últimos años.

