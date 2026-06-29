Cruz Roja no recibe donaciones para Venezuela: aquí le decimos cómo puede ayudar

La Cruz Roja Costarricense aclaró que no está recibiendo donaciones para ayudar a los venezolanos afectados por el doble terremoto que ya contabiliza poco más de 1.700 muertos, una cifra que se mantiene en aumento.

Por medio de un comunicado en sus redes sociales, la benemérita institución dijo que "no tiene habilitado ningún centro de acopio" ni acepta donaciones en especie o económicas para los damnificados por el desastre natural.

Pero si usted quiere ayudar, desde Costa Rica sí hay canales autorizados de donación.

Precisamente, la Cruz Roja informó que las ayudas se canalizan a través de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, que tiene un formulario disponible en este enlace.

Además, hay dos organizaciones que ya se encuentran en territorio venezolano atendiendo directamente la emergencia. Una de ellas es Humanitarian Action. Por medio de www.humanitarianactionorg.com, se habilitó un link de donación. También puede ingresar a las redes sociales de la Fundación Cadena Costa Rica, donde se detalla cómo puede hacer su donación para el pueblo venezolano.

Las autoridades del país evitan hablar de desaparecidos, pero la Organización de Naciones Unidas (ONU) estima que hay unos 50.000, y este lunes anunció que suministrará 10.000 bolsas mortuorias.