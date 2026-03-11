Cronología de los ataques de EE. UU. e Israel contra Irán

28.02.2026 - Primer blog en vivo

Asunción de Masoud Pezeshkian como líder interino de Irán

Tras el inicio de la guerra y la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, Masoud Pezeshkian asumió el liderazgo ejecutivo dentro de un consejo de transición. Teherán busca asegurar la continuidad institucional en plena ofensiva militar por parte de EE.UU. e Israel.

01.03.2026 - Segundo blog en vivo

Irán descarta negociar con Washington

En medio de los ataques, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional rechazó cualquier diálogo con Estados Unidos.

02.03.2026 - Tercer blog en vivo

Kuwait derriba por error aviones de EE.UU. y Trump no descarta el envío de tropas a Irán

Las defensas aéreas kuwaitíes abatieron por error tres cazas estadounidenses en un incidente de "fuego amigo". Los pilotos fueron rescatados y se abrió una investigación. Mientras, el conflicto en la región se expande.

03.03.2026 - Cuarto blog en vivo

Israel ataca tres aeropuertos en Irán, entre ellos uno de Teherán

Estados Unidos e Israel continúan sus operaciones militares en Irán, que ahora se han extendido a Líbano, mientras que la OTAN afirma que los ataques contra Irán cuentan con un "amplio apoyo" en Europa.

04.03.2026 - Quinto blog en vivo

Israel inicia ataques "a gran escala" contra Teherán

La UE y Francia apoyan la posición de Pedro Sánchez frente a los ataques de EE. UU. e Israel contra Irán. Alemania aclara su postura frente a la amenaza comercial de EE. UU. Por su parte, Irán se dice en "control total" del estrecho de Ormuz. Un submarino de EE. UU. hunde buque iraní frente a costas de Sri Lanka.

05.03.2026 - Sexto blog en vivo

Irán afirma haber atacado un petrolero de EE.UU. en el Golfo Pérsico

La Guardia Revolucionaria iraní afirma haber atacado un petrolero de Estados Unidos al norte del Golfo Pérsico y que el buque se encuentra en llamas. Por otro lado, Azerbaiyán acusa a Irán de atacar el aeropuerto de Najicheván.

06.03.2026 - Séptimo blog en vivo

Trump descarta invasión por tierra a Irán: sería "pérdida de tiempo"

Según informa NBC News, Donald Trump considera "una pérdida de tiempo" el envío de tropas terrestres estadounidenses a Irán. Por otro lado, las Fuerzas de Defensa de Israel informan haber bombardeado, "en el corazón de Teherán", el búnker militar subterráneo del exlíder del régimen iraní, Alí Jamenei.

07.03.2026 - Octavo blog en vivo

Ataque israelí golpea bastión de Hezbolá en el sur de Beirut

Ataques israelíes golpearon el sábado por la noche un bastión de Hezbolá en los suburbios del sur de Beirut, informó la agencia nacional de noticias de Líbano. "Un avión de combate israelí llevó a cabo un ataque en Haret Hreik", escribió la Agencia Nacional de Información (ANI).

08.03.2026 - Noveno blog en vivo

Israel atacará al sucesor de Jamenei y a quienes lo elijan

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) reiteraron el domingo 08.03.2026 que atacarán al sucesor del antiguo líder del régimen iraní, Ali Jamenei, asesinado durante el primer día de bombardeos de Israel y Estados Unidos contra Irán, y a todos aquellos que lo designen.

09.03.2026 - 10.° blog en vivo

Precio del petróleo sube a más de 100 dólares por barril por la guerra contra Irán

Las principales bolsas de Asia registran este lunes (09.03.2026) importantes caídas, especialmente en Seúl y Tokio, después de que el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) superase este domingo los 100 dólares por barril por primera vez desde 2022, ante los temores causados por la guerra contra Irán, que se extiende por el Medio Oriente y entra en su segunda semana sin señales de tregua.

10.03.2026 - 11.° blog en vivo

Hegseth anuncia el día "más intenso" de ataques contra Irán

El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, dijoeste martes (10.03.2026) que los ataques contra Irán se intensificarán este martes, con los bombardeos más fuertes desde que Washington lanzó la guerra hace 10 días. "Hoy será, una vez más, nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán: la mayor cantidad de cazas, la mayor cantidad de bombarderos, la mayor cantidad de ataques", dijo Hegseth en una rueda de prensa en el Pentágono.



