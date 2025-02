Cristiano Ronaldo: “Soy el jugador más completo que ha existido”

Cristiano Ronaldo sigue dando de qué hablar dentro como fuera de la cancha.

El portugués llegó a 923 goles en su carrera al conseguir un doblete con el Al-Nassr en la victoria 4-0 ante Al Wasl.

Sin embargo, eso quedó completamente de lado una vez que se reveló una entrevista muy íntima con el periodista Edu Aguirre, quien es amigo del portugués, en su sección Los Amigos de Edu de El Chiringuito.

En dicha entrevista, CR7 revela entre otras cosas su relación con Messi, su salida del Real Madrid y lo que cree de Kylian Mbappé.

Pero además dejó una frase bastante polémica y que no ha caído muy bien en el mundo del deporte una vez que se le preguntó quién era el mejor de todos.

“¿Qué quiere decir la palabra goleador? Números, el que pone la pelotita dentro del rectángulo. ¿Quién es el mayor goleador de la historia? Son números, punto final. Yo creo que soy el jugador más completo que ha existido. Es mi opinión. Una cosa es un gusto, yo creo que soy yo. Hago todo en el fútbol. Juego bien de cabeza, tiro bien faltas, tiro bien del pie izquierdo, soy rápido, soy fuerte, salto... Una cosa es un gusto, te gusta más Messi o Pelé o Maradona. Entiendo eso y lo respeto. Pero decir que Cristiano no es completo, es mentira. ¡Soy el más completo!”, sentenció el portugués.









Además, se refirió a su salida del Real Madrid, donde aseguró que Florentino Pérez no se comportó bien con él, pese a que accedió a su marcha.

Sobre su relación con Lionel Messi, Cristiano aclaró muchas cosas alrededor.

“Nunca he tenido mala relación, al revés. Compartimos escenario 15 años en los premios. Siempre nos llevamos muy bien. Hasta me recuerdo una que otra vez en donde yo traducía lo que le decían en inglés. En la organización, le traducía. Era gracioso. Siempre me trató bien. Obvio, siempre uno defendió lo suyo con su club y su selección. Nos retroalimentamos mutuamente. Hubo años en el que quería jugar todo y marcar, yo también. Esa pelea sana como existía a lo mejor Ayrton Senna y Prost, que se alimentaban mutuamente. Veo difícil que se repita algo así. Nunca se sabe, pero lo veo muy difícil”, indicó.

También declaró que no piensa ser técnico una vez que se retire del fútbol, pues no va con su estilo.

“No quiero ser entrenador. Muy difícil, casi imposible. He llevado en el fútbol toda la vida. Ser entrenador es más difícil, hay que lidiar con jugadores. Creo que mi personalidad no se adapta a ser entrenador. Ser dueño de un club tiene más sentido, eso no lo descarto. Si es un buen negocio, puede ser. Eso puede pasar, pero ser entrenador, director deportivo o presidente, no”.

Finalmente, también pidió a la afición del Real Madrid “cuidar a Mbappé”, pues a su criterio es un “crack”, así como aseguró que no es un delantero 9.