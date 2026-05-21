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Cristiano Ronaldo es campeón en Arabia Saudita

CR7 logró el cetro con el Al-Nassr, club al que llegó en 2023.

Cristiano Ronaldo. AFP
Cristiano Ronaldo. AFP
Por Daniel Jiménez 21 de mayo de 2026, 14:35 PM

La estrella del fútbol mundial, Cristiano Ronaldo, se consagró campeón con el Al-Nassr.

Ronaldo dio la vuelta olímpica en el fútbol de Arabia Saudita, luego de triunfar 4-1 ante el Damac.

El día de la fiesta grande CR7 anotó en dos oportunidades y poder celebrar con todos los aficionados un título más en su carrera.

Ahora se centrará en la preparación de Portugal para la Copa del Mundo 2026.

Los portugueses están en el Grupo K junto a Congo, Colombia y Uzbekistán.

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