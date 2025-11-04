Cristiano Ronaldo desvela que su emotiva retirada llegará "pronto"

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo reveló en una entrevista con Piers Morgan publicada este martes, que planea retirarse "pronto".

El jugador del Al Nassr saudita compartió sus reflexiones sobre su futura retirada en una entrevista concedida al animador británico Piers Morgan y publicada en la plataforma YouTube.

"Será pronto, pero creo que estaré preparado", confesó al ser preguntado sobre cuándo piensa colgar las botas.

"Será duro, por supuesto ¿Será difícil? Sí. Probablemente lloraré, sí. Soy una persona abierta. Será muy, muy difícil", confesó el astro portugués de 40 años.

"Pero llevo preparando mi futuro desde que tenía 25, 26 o 27 años. Así que pienso que seré capaz de soportar la presión", añadió.

Ronaldo, autor de 952 goles en su carrera, es uno de los futbolistas con mejor palmarés de la historia del fútbol. Actualmente, ha renovado con el club Al Nassr hasta 2027.

El portugués confía en poder vivir sin el fútbol, y confesó que desea concentrarse en su familia y en los otros centros de interés.

"Nada podrá compararse con la adrenalina que tienes en el fútbol al marcar un gol", dijo. "Pero todo tiene un comienzo y un final. Tengo otras pasiones. Tendré más tiempo para mí, tendré más tiempo para mi familia y para educar a mis hijos".

"Quiero seguir a Cristiano Junior porque está en una edad en la que los niños hacen cosas estúpidas. Yo era igual. Mateo también ama el fútbol".

"Quiero hacer más cosas divertidas. Me encanta jugar al pádel con mis mejores amigos. Nos estamos volviendo bastante buenos", desveló.

Tras haber iniciado su carrera con el Sporting de Portugal, Ronaldo pasó después por Manchester United, Real Madrid y Juventus.

En su primer paso por el club mancuniano, ganó tres veces la Premier League y levantó su primera Liga de Campeones entre otros trofeos. Con el Real Madrid, levantó hasta en otras cuatro ocasiones la Champions, además de 2 títulos de Liga.

A nivel individual, fue galardonado en cinco ocasiones con el Balón de Oro.

A finales de 2022, fichó por el Al Nassr saudita, tras un segundo paso por no tan fructuoso por el Manchester United.



