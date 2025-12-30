Cristiano Ronaldo cierra el año con 957 goles en su carrera

El futbolista Cristiano Ronaldo terminó el año con 957 goles en su carrera, luego de marcar este martes en el empate 2-2 del Al-Nassr con el Al-Ettifaq.

CR7 continúa con su gran racha goleadora y también con su cuenta regresiva hacia los 1.000 goles.

🇵🇹 ¡Ronaldo Cristiano marcando su gol 9️⃣5️⃣7️⃣ con la espalda

La operacion Cr71️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ no descansa ⚽️✨️ siuuuuu!pic.twitter.com/KREKO4OpxI — Karen Espitia Gómez (@karenespigo) December 30, 2025

Este partido tuvo la particularidad que en el campo jugó el tico Francisco Calvo, quien milita con el Al-Ettifaq. Calvo fue titular y jugó los 90 minutos.

Este fue el último partido del 2025 para Ronaldo y compañía, quienes regresarán a la acción este viernes en su partido contra el Al-Ahli Saudi.

El Al-Nassr es líder del fútbol de Arabia con 31 puntos en 11 partidos, marcha invicto con un balance de 10 triunfos y un empate; con 35 goles a favor y solo siete en contra.