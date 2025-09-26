“Creo que tenemos un acuerdo” sobre Gaza, dice Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el viernes que creía que se había alcanzado un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza, tras recientes conversaciones con Israel y Estados árabes.



“Creo que tenemos un acuerdo”, declaró Trump a los periodistas en la Casa Blanca. “Parece que tenemos un acuerdo sobre Gaza, creo que es un acuerdo que permitirá recuperar a los rehenes, será un acuerdo que pondrá fin a la guerra”, aseguró.



Noticia en desarrollo.