“Creo que tenemos un acuerdo” sobre Gaza, dice Trump

Según el presidente de Estados Unidos, el acuerdo pondrá fin a la guerra y permitirá recuperar a los rehenes.

AFP
Por AFP Agencia 26 de septiembre de 2025, 8:42 AM

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el viernes que creía que se había alcanzado un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza, tras recientes conversaciones con Israel y Estados árabes.

“Creo que tenemos un acuerdo”, declaró Trump a los periodistas en la Casa Blanca. “Parece que tenemos un acuerdo sobre Gaza, creo que es un acuerdo que permitirá recuperar a los rehenes, será un acuerdo que pondrá fin a la guerra”, aseguró.

Noticia en desarrollo.

