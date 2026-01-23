Crece la indignación en EE.UU. por detención de niño de cinco años en redada antiinmigración

La detención de un niño de cinco años durante una redada contra migrantes en Mineápolis hizo estallar el viernes la indignación en esta ciudad, donde el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, defendió las acciones de los uniformados.



Miles de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) están desplegados en Mineápolis como parte de la campaña del presidente Donald Trump contra la migración.



El vicepresidente confirmó el jueves que el niño Liam Conejo Ramos se encuentra entre los detenidos, pero explicó que los agentes buscaron protegerlo después de que su padre "huyó" de una redada.



"¿Qué se supone que deben hacer? ¿Se supone que deberían dejar que un niño de cinco años se muera de frío?", cuestionó.



Varios políticos del partido demócrata fustigaron la acción.



El congresista demócrata Joaquín Castro rechazó la explicación de Vance y calificó a las autoridades de Seguridad Nacional de "mentirosos compulsivos".



Agregó que su equipo no logró localizar al menor, quien según informes, fue trasladado junto con su padre a un centro de detención en San Antonio, Texas.



La exvicepresidenta Kamala Harris también rechazó la captura del menor: "Liam Ramos es solo un pequeñito. Debería estar en casa con su familia, no siendo usado como carnada por el ICE y retenido en un centro de detención en Texas", escribió en X.



Harris publicó una foto del niño con un gorro azul de conejo mientras alguien parece tenerlo tomado por su mochila escolar.



El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, reprochó que el gobierno federal trata a los niños "como criminales".



En las redes sociales circulan convocatorias para una jornada de acción contra el ICE, y se espera una manifestación en el centro de Mineápolis este viernes.



El abogado Marc Prokosch refirió el niño y su padre cumplieron con los pasos legales al solicitar asilo en Mineápolis, una ciudad santuario en la que la policía no coopera con las redadas migratorias federales.



Vance afirmó que "la falta de cooperación" obstaculiza los esfuerzos de ICE y aumenta las tensiones.



El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó el viernes su asombro ante los "abusos rutinarios" de las autoridades estadounidenses contra migrantes y refugiados, e instó a "poner fin a prácticas que están rompiendo familias".



"Estoy estupefacto por los abusos ahora rutinarios contra migrantes y refugiados, y la denigración" que sufren, dijo en un comunicado.



Mineápolis es escenario de protestas cada vez más tensas desde que una mujer murió a manos del ICE el 7 de enero durante una redada antiinmigrantes.



El agente que disparó, Jonathan Ross, no ha sido suspendido ni acusado de ningún delito. Trump y sus funcionarios defendieron rápidamente sus acciones como legítima defensa.

