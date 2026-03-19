Courtois sufre lesión en el muslo y se perderá eliminatoria ante Bayern

El arquero belga del Real Madrid Thibaut Courtois sufre una lesión muscular en el muslo derecho y será baja varias semanas, anunció este jueves el club blanco.

De esta forma, la presencia del internacional belga en los cuartos de final de Champions contra el Bayern de Múnich está prácticamente descartada.

"Se le ha diagnosticado una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho", precisó el Real Madrid, que indicó que el jugador queda "pendiente de evolución".

Según el diario especializado AS, el guardameta podría estar mes y medio alejado de los terrenos de juego.

El arquero de 33 años queda por tanto casi descartado para la eliminatoria contra el Bayern de Múnich en cuartos de final de Liga de Campeones, cuya ida se disputará el 7 de abril en la capital española y la vuelta el 15 en Múnich.

En caso de que el Real Madrid alcance las semifinales, previstas las semanas del 28 de abril y del 5 de mayo, su presencia tampoco estaría garantizada.

Courtois, que sufrió molestias en la vuelta de octavos de final contra el Manchester City (victoria 2-1), fue sustituido al descanso por el ucraniano Andriy Lunin, que deberá ocupar la portería las próximas semanas.



