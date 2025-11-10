Courtois se lesiona y se pierde partidos de clasificación al Mundial con Bélgica

El arquero belga de Real Madrid, Thibaut Courtois se perderá los dos últimos partidos con Bélgica de clasificación al Mundial 2026, ante Kazajistán y Liechtenstein, por una lesión en el aductor que sufrió tras el empate a cero de su equipo ante Rayo el domingo en Vallecas.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Thibaut Courtois por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo aductor largo de la pierna derecha", señaló el club blanco en un comunicado.

La entidad madridista descartó revelar el tiempo de baja, pero se prevé que entre 10 y 12 días, según la prensa española, al igual que su compañero, el uruguayo Fede Valverde, quien tampoco acudirá a la llamada de su selección, por una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha.

De este modo, la vuelta de Courtois, y del mismo modo Valverde, se prevé ante Elche, el 23 de noviembre.