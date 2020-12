Courtois: 'Ramos es buen amigo de Keylor y al principio no fue fácil'

En una entrevista con el medio belga Sporza, el guardameta Thibaut Courtois aseveró que su llegada al Real Madrid no fue fácil, ya que todavía se encontraba el tico Keylor Navas dentro de la planilla y este contaba con una buena relación con el resto del plantel.

Courtois aseveró que una de las relaciones más difíciles al inicio fue con el capitán Sergio Ramos, muy amigo del costarricense.

"Lo conocí un poco antes de llegar en unas vacaciones en Ibiza. Es un buen amigo de Navas, así que al principio no fue fácil para él. Pero me recibió bien, nunca tuvimos problemas", explicó el portero en dicha entrevista.

Además, habló sobre lo fría que era al inicio su relación con el técnico Zinedine Zidane, y como poco a poco esto fue cambiando con el paso de los meses.

"Nuestra relación puede haber sido un poco distante al principio, pero eso también se debió a que no tenía una historia con él como con otros jugadores. Él mismo se había dado cuenta y por eso tuve una buena conversación con él en el verano de 2019. Desde entonces nuestra relación ha crecido y ahora es muy buena. De vez en cuando se queda más tiempo entrenando conmigo, practicando pases largos... Todavía es bueno en eso", asevera en recopilación del diario Marca.

Courtois se considera uno de los mejores porteros del mundo y omitió meter al tico entre su selección.

"No me gusta decir eso, quién es el mejor Creo que pertenezco a los mejores, incluidos Neuer, Oblak, Ter Stegen, Alisson... Los porteros también tenemos rachas. En un momento determinado eres imbatible, luego otro está mejor... Todos tenemos cualidades buenas y distintas".

Finalmente, Courtois aseguró ser inmune a las críticas y enfocarse solo en su trabajo bajo los tres palos.

“Soy bastante inmune a ellas. El año pasado tuve un momento difícil y recibí muchas críticas aquí en España, no siempre con razón. Me llegan esas críticas, pero no lo leo todo. Mi secretaría de prensa filtras las noticias para que sepa de qué dirección sopla el viento, pero ya está. El mayor error de los futbolistas jóvenes es mirar las redes sociales para ver qué se escribe sobre ellos. Y eso es algo que simplemente te hace sentir mal", concluyó.