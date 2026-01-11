Costa Rica y siete países más rechazan recuento de votos en Honduras

Ocho gobiernos de América Latina, entre ellos Costa Rica, firmaron un comunicado conjunto en el que rechazan el recuento general de votos ordenado por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.

Los países firmantes —Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana— señalaron que el decreto de Castro desconoce la autoridad del Consejo Nacional Electoral (CNE) y afecta la institucionalidad democrática del país.

El comunicado reafirma el reconocimiento a la proclamación emitida por el poder electoral, que declaró a Nasry Asfura como presidente electo tras unas elecciones validadas por misiones de observación internacional.

Según el documento, estos resultados reflejan la voluntad de millones de hondureños expresada el 30 de noviembre.

El pronunciamiento también repudia la violencia ejercida contra miembros de la oposición el pasado jueves y cualquier acto que busque alterar el resultado expresado en las urnas.

Los Estados firmantes instaron a todas las fuerzas políticas hondureñas a respetar el orden democrático y garantizar una transición pacífica.

El decreto aprobado por Castro ha sido considerado ilegal por la oposición, juristas y la OEA, ya que fue sancionado por diputados oficialistas sin la participación de la oposición, que fue impedida de ingresar al Congreso.





