Costa Rica condena ataques de Irán y pide desescalada urgente en Medio Oriente

En medio de la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, y la posterior respuesta iraní con misiles y drones en varios países de la región, el Gobierno de Costa Rica expresó su “grave preocupación” por la escalada del conflicto.

La Cancillería condenó enérgicamente los ataques atribuidos a Irán contra Arabia Saudita, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Jordania, en un contexto de creciente tensión que ha dejado víctimas civiles y provocado el cierre de espacios aéreos en Medio Oriente.

“Costa Rica reitera su firme apego a los principios de paz, el respeto al derecho internacional y a las normas de la Carta de las Naciones Unidas”, señala el pronunciamiento oficial divulgado este sábado.

El Gobierno urgió a la desescalada inmediata y a la búsqueda de soluciones pacíficas que permitan proteger la vida humana y evitar el sufrimiento de la población civil en los países afectados.

La posición costarricense se produce en un escenario de máxima tensión internacional, tras semanas de amenazas cruzadas y fallidos intentos diplomáticos para contener la crisis.

Fiel a su tradición histórica de resolución pacífica de controversias y defensa del multilateralismo, Costa Rica reiteró que el diálogo es la única vía para frenar una posible escalada de mayores proporciones en la región.