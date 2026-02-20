Corte Suprema de EE.UU. anula buena parte de la política arancelaria de Trump

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el viernes que el presidente Donald Trump excedió su autoridad al imponer una serie de aranceles que trastocaron el comercio mundial.



Esa sentencia bloquea una herramienta clave que el presidente había utilizado para imponer su agenda económica y diplomática.



El máximo tribunal, de mayoría conservadora, decidió por seis votos contra tres que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) "no autoriza al presidente a imponer aranceles".



Esta decisión se refiere a los derechos de aduana presentados como "recíprocos" por Donald Trump, pero no a los aplicados a sectores específicos como automóvil, acero o aluminio.

Para Costa Rica esto supone un beneficio directo, pues tal y como anunció este mismo viernes el Ministerio de Comercio Exterior, la oferta exportable hacia el país norteamericano volverá a regirse con los criterios del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

"Con la emisión de esta resolución, y una vez que las autoridades estadounidenses implementen las instrucciones operativas correspondientes, la oferta exportable costarricense continuará rigiéndose por las disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos (CAFTA-DR).



"El Gobierno de Costa Rica continuará monitoreando la evolución de esta situación, así como de cualquier otra medida o mecanismo que pueda tener algún impacto en las exportaciones nacionales a dicho mercado", dijo COMEX.

Trump ya empezó a utilizar los aranceles durante su primer mandato (2017-2021) como una palanca de presión y negociación, pero al volver al poder en enero de 2025 anunció inmediatamente que iba a utilizar la IEEPA para imponer nuevos gravámenes a prácticamente todos los socios comerciales de Estados Unidos.



Además de aranceles por motivos comerciales, Trump promulgó tarifas aduaneras especiales a socios importantes como México, Canadá y China por los flujos de drogas ilícitas y la inmigración.



"Si el Congreso hubiera tenido la intención de otorgar el poder distinto y extraordinario de imponer aranceles" mediante la IEEPA, "lo habría hecho de forma expresa, como lo ha hecho de manera sistemática en otros estatutos arancelarios", explica el alto tribunal.



La decisión de la Corte Suprema confirma sentencias anteriores de tribunales inferiores según los cuales los aranceles que Trump impuso en virtud de la IEEPA eran ilegales.



Un tribunal comercial de primera instancia había dictaminado en mayo que Trump se extralimitó en su autoridad con gravámenes generalizados y bloqueó que la mayoría de ellos entraran en vigor, pero ese resultado había quedado en suspenso ante la apelación del gobierno.

