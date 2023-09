Corte de Hong Kong respalda uniones del mismo sexo sin reconocer el matrimonio

5 de septiembre de 2023, 5:25 AM

Hong Kong, China | El máximo tribunal de Hong Kong se pronunció el martes en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero instó al gobierno a establecer marcos alternativos para reconocer legalmente estas relaciones, en una victoria parcial para la comunidad LGTBQ.



Durante la última década, los activistas LGTBQ en esta antigua colonia británica habían logrado pequeños avances legales para tumbar políticas gubernamentales discriminatorias en cuestión de visados, impuestos o vivienda.



Pero el caso presentado por el activista prodemocracia encarcelado Jimmy Sham era el primero sobre el matrimonio igualitario en llegar hasta la Corte Final de Apelaciones.



Sus cinco jueces dictaminaron que el gobierno "incumple su obligación (...) de establecer un marco alternativo para el reconocimiento legal de las relaciones del mismo sexo (como un registro de relaciones civiles o uniones civiles)".



Los jueces otorgaron "un periodo de dos años" a las autoridades municipales para que cumplan con el fallo y creen un marco legal para reconocer estas relaciones.



Sin embargo, la corte "desestimó por unanimidad" el recurso presentado por Sham para reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, tanto en Hong Kong como los registrados en el extranjero.



A diferencia de lo ocurrido en China continental, donde el activismo LGTBQ se enfrenta a numerosos desafíos políticos, en Hong Kong crece el apoyo de la población por el matrimonio igualitario.



Una encuesta determinó este año que 60% de los hongkoneses apoyan el matrimonio igualitario, contra solo 38% hace una década.



Desde su regreso a China en 1997, la ciudad ha gozado de un estatus semiautónomo que le concede más libertades y autonomía de decisión que en el territorio continental.



Sham inició su batalla legal en 2018. No pudo asistir a la publicación del fallo al estar actualmente encarcelado a la espera de juicio por supuestos delitos de seguridad nacional no vinculados a su activismo LGTBQ.



El hombre de 36 años argumentó que la prohibición del matrimonio igualitario y la ausencia de un esquema alternativo como las uniones civiles violan su derecho a la igualdad.



Pero en dos ocasiones la justicia le ha denegado el reconocimiento del matrimonio con su pareja del mismo sexo, registrado hace casi una década en Nueva York.



Los jueces alegaron el martes que la "libertad constitucional del matrimonio (...) se limita a los matrimonio del sexo opuesto y no se extiende al matrimonio del mismo sexo".



Sin embargo, admiten la "necesidad" de reconocer legalmente estas uniones para situaciones como la toma de decisiones médicas si la pareja está enferma o la división de bienes al fin de una relación.



"Victoria parcial pero muy importante"