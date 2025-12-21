Corinthians gana la Copa de Brasil al vencer 2-1 a Vasco da Gama en la final

Río de Janeiro, Brasil | Corinthians ganó este domingo la Copa de Brasil 2025 al vencer 2-1 a Vasco da Gama en el partido de vuelta de la final, con gol decisivo del neerlandés Memphis Depay, resultado que le permitió obtener una plaza en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Depay anotó al minuto 63 del compromiso en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro, tras una asistencia de Yuri Alberto, luego de un contragolpe conducido magistralmente por Breno Bidon.

El encuentro de ida había finalizado con empate 0-0 en São Paulo.

Yuri Alberto abrió el marcador para el Timão al minuto 18, mientras que Nuno Moreira había igualado el compromiso al 42.