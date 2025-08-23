Corea del Norte alerta a Seúl de posible confrontación tras disparos de advertencia en la frontera

Corea del Norte alertó el sábado a Seúl contra el riesgo de una confrontación "incontrolable", tras los disparos de advertencia del ejército surcoreano en respuesta a una breve incursión de tropas de Pyongyang.

El incidente, que se produjo el martes, fue revelado por Corea del Norte en el primer día de un viaje al extranjero, a Tokio y luego a Washington, del nuevo presidente surcoreano, Lee Jae-myung, quien intenta reanudar el diálogo entre su país y su vecino, técnicamente en guerra.

Los hechos ocurrieron mientras soldados norcoreanos trabajaban para sellar permanentemente la frontera fortificada que divide la península, informó el medio estatal KCNA, que citó un comunicado del teniente general del ejército, Ko Jong Chol.

El ejército surcoreano afirmó el sábado que varios soldados del Norte cruzaron la frontera en la Zona Desmilitarizada (DMZ) que separa a ambos países, lo que llevó a sus tropas a hacer los disparos de advertencia.

Los militares norcoreanos se retiraron poco después, añadió el ejército.

Ko calificó el incidente como una "grave provocación" y afirmó que el ejército surcoreano utilizó una ametralladora para disparar más de 10 tiros de advertencia a sus soldados.

"Este es un muy serio preludio que inevitablemente conducirá la situación en la zona fronteriza -donde un gran número de fuerzas están situadas en confrontación una con la otra-- a una fase incontrolable", advirtió Ko.

Pyongyang acusa a Seúl de tener un "doble rasero", llamando por un lado al diálogo mientras que, según el Norte, agrava las tensiones militares, estima Hong Min, analista del Instituto de Unificación Nacional Coreano.

El último enfrentamiento entre los dos archirrivales tuvo lugar a inicios de abril, cuando las fuerzas surcoreanas emitieron disparos de advertencia después de que unos 10 soldados norcoreanos cruzaran brevemente la frontera.