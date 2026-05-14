Continúan los ataques aéreos sobre Ucrania

Kiev, la capital de Ucrania, fue objeto de un importante ataque aéreo ruso la madrugada de este jueves (14.05.2026), constataron periodistas de la AFP, quienes escucharon varias explosiones y disparos de la defensa antiaérea.

"El enemigo ataca Kiev con drones y misiles balísticos", explicó el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, quien instó a la población a ponerse a salvo a través de la plataforma Telegram.

Tras una tregua de tres días con motivo de las conmemoraciones del fin de la Segunda Guerra Mundial, los ataques diarios de Rusia contra ciudades ucranianas se reanudaron en la madrugada del martes.

El miércoles, Moscú lanzó al menos "800 drones" contra el país, según el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Hasta enero, cerca de 15.000 civiles ucranianos habían muerto y 40.600 habían resultado heridos desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero de 2022, según un informe de la Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania publicado en esa fecha.

El año 2025 fue el más mortífero después de 2022, con más de 2.500 civiles muertos, según este documento.



