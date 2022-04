Conte desmiente los rumores sobre una posible llegada al PSG

El entrenador italiano del Tottenham, Antonio Conte, calificó de "fake news" los rumores sobre que próximamente se unirá al París Saint-Germain para reemplazar al argentino Mauricio Pochettino.

El nombre del exseleccionador de Italia, al que le queda un año de contrato con el equipo londinense, se ha visto ligado al PSG en la prensa en los últimos días.

El París Saint-Germain se proclamó campeón matemáticamente en la liga francesa el pasado fin de semana, pero el balance de su temporada queda inevitablemente lastrado por la decepción de la eliminación ante el Real Madrid en octavos de final de la Liga de Campeones.

"No me gusta cuando la gente intentar dar informaciones solamente por hablar, para crear problemas. Es muy importante mantenerse concentrado y no quiero escuchar las fake news y a la gente que quiere provocar problemas", aseguró Conte en conferencia de prensa, en un momento en el que el Tottenham, quinto de la Premier League, está en plena batalla por clasificarse para la próxima Liga de Campeones.