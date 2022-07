Consejo de Seguridad analiza informe sobre violencia contra menores en conflictos armados

Secuestros, reclutamientos, violaciones, matrimonios forzados, asesinatos: el Consejo de Seguridad analizó este martes el informe de la ONU sobre "Niños en conflictos armados", como los de Colombia, Yemen, Afganistán, Irak, Siria, Sudán del Sur o Malí.



El documento confirma 23.982 violaciones graves de los derechos de los menores en 2021 en conflictos en 21 países y la cuenca del lago Chad en África, aunque la denominada "Lista de la vergüenza" la encabezan Afganistán, República Democrática de Congo, Israel y los territorios palestinos, Somalia, Siria y Yemen.



Para ilustrar los números que recoge el informe elaborado por Virgina Gamba, representante especial del secretario general de la ONU, el joven Patrick Kumi, víctima del conflicto de Sudán del Sur, trajo su historia al solemne foro, así como unas "pocas recomendaciones que pido escuchen".



Un día de 2016, cuando tenía 15 años y acompañaba a su padre al campo, un grupo armado los raptó y tras sufrir torturas, su padre fue ejecutado frente a él, a quien le dijeron: "únete a la causa o morirás".



"No puedo recordar lo que dije, pero me di cuenta de que mi respuesta había sido sí", dijo Patrick Kumi ante el Consejo.

"Me llevó tres años recuperarme. Muchos en mi comunidad todavía no han podido. Algunos no se recuperan", afirmó, aclarando que la suya "es solo una historia".