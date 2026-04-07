Conozca las imágenes nunca vistas de la cara oculta de la Luna

Este martes la NASA publicó en su sitio web y redes sociales imágenes inéditas de la cara oculta de la Luna, capturadas por los cuatro astronautas de la misión Artemis II.

El Sol, la Luna y la nave espacial Orión se alinearon.

Durante el histórico vuelo lunar de este lunes 6 de abril, el Sol, la Luna y la nave espacial Orión se alinearon, generando un eclipse solar desde la perspectiva de la tripulación a bordo.

Parte del lado oscuro de la Luna.

En su trayecto por la cara oculta del satélite, una región que no es visible desde la Tierra, la nave Orión y sus ocupantes perdieron contacto con el planeta durante aproximadamente 40 minutos, mientras se encontraban detrás de la Luna, antes de retomar la comunicación al salir por el lado opuesto.

Lado oscuro de la Luna.

Los astronautas estadounidenses Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, junto con el canadiense Jeremy Hansen, iniciaron este martes su regreso a la Tierra tras completar el sobrevuelo lunar y documentar zonas poco conocidas del satélite natural. La misión contempla un viaje de ida y vuelta con una duración aproximada de diez días.