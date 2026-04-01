Conmovedora historia de la madre palestina que se reencontró con su hija evacuada de Gaza

Sundus al-Kurd pasó un año de su vida sin saber si la hija a la que le había dado a luz en un hospital de la Franja de Gaza, en noviembre de 2023, estaba viva.

Pero esta semana -más de dos años después de la última vez que vieron a sus recién nacidos-, Sundus y otras siete madres palestinas se reencontraron finalmente con los bebés que tuvieron que ser evacuados del Hospital Shifa, en medio de fuertes enfrentamientos entre fuerzas israelíes y militantes de Hamás.

"Vivía entre la desesperación y la esperanza de que mi hija pudiera seguir con vida", le explicó Sundus a BBC News mientras esperaba en el Hospital Nasser, de Khan Younis, aferrada a un pequeño vestido rosado que le había bordado a su hija, Bisan.

Al inicio de la guerra en Gaza, la Media Luna Roja y la Organización Mundial de la Salud (OMS) tomaron la decisión de evacuar la unidad de neonatos del Hospital Shifa y trasladar a 31 recién nacidos a Egipto, argumentando que la vida de esos bebés dependía de mantener las incubadoras funcionando, algo imposible de garantizar en un territorio en conflicto.

"Meses después, nos enteramos por las noticias de que habían fallecido bebés prematuros en Shifa. Yo miraba las fotografías, tratando de sentir -como madre- si aquella podía ser mi hija o no".

Sundus solo se vino a enterar, un año después de la evacuación, de que su hija había sido localizada sana y salva en un hospital de campaña egipcio, identificada gracias a la pulsera rosa que le habían colocado inmediatamente después de nacer.

Evacuación de emergencia

OMS Más de 30 recién nacidos fueron evacuados del hospital Shifa de Gaza en noviembre de 2023.

En el momento que estalló la guerra, las directivas del hospital Shifa en Gaza aseguraron que tenían bajo su cuidado unos 50 recién nacidos, según reportó la agencia AP en su momento.

Pero el personal del centro médico dijo que con los constantes cortes eléctricos, se había complicado el proceso de esterilización de agua lo que llevó a que solo 31 bebés sobrevivieran el primer mes de guerra.

Sundus ya había perdido otro bebé, a sus padres y a su hermano para cuando nació Bisan, y dijo que haber recibido la noticia de que su hija estaba viva fue "como un sueño".

El regreso de estos niños constituye un pequeño triunfo dentro del limitado flujo de beneficios que ha traído el alto el fuego en Gaza, impuesto por el presidente estadounidense Donald Trump.

Sin embargo, seis meses después de aquel acuerdo de alto el fuego, el futuro de Gaza es incierto, atrapado en un limbo fracturado entre la guerra y la paz.

Mientras esperaba a su hija, Sundus dijo que se sentía "dividida entre el miedo y la alegría", ya que le preocupaba no ser aceptada como madre tras más de dos años de separación.

Además, los padres tienen la preocupación de que sus hijos vuelvan a un territorio en el que reina la inestabilidad.

La vida en Gaza

Anadolu via Getty Images La vida de muchas de las familias en Gaza permanece en la incertidumbre en un territorio dividido entre Hamás e Israel.

El territorio de Gaza sigue dividido: las fuerzas israelíes mantienen el control temporal de aproximadamente la mitad de la Franja, mientras que, según los informes, Hamás está afianzando su dominio -tanto política como de forma material- en el área restante, donde la inmensa mayoría de la población gazatí continúa viviendo en medio de un paisaje de escombros.

En el plan de Trump, la reconstrucción y la retirada de las fuerzas israelíes están supeditadas al desarme de Hamás; sin embargo, existen escasos indicios de progreso en esta etapa crucial del acuerdo.

Nickolay Mladenov, designado como alto representante para servir de enlace con la administración de Gaza en el marco del plan de Trump, declaró la semana pasada ante Naciones Unidas que la disyuntiva para Gaza era entre una "guerra renovada" y un "nuevo comienzo".

No obstante, un funcionario palestino cercano a Hamás le comunicó a la BBC que preveía que el grupo terminaría rechazando las propuestas de desarme que había recibido.

Debido a que Israel se encuentra actualmente librando nuevos conflictos en Líbano y contra Irán, la atención se ha desviado de Gaza; sin embargo, las lecciones que de allí se desprenden resultan hoy más pertinentes que nunca, especialmente en lo que respecta a los desafíos que Israel se ha tenido que enfrentar para transformar su poderío militar en una paz sostenible.



