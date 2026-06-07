Conmoción en Ecuador: incendio en atracadero artesanal deja destrucción masiva

Al menos 35 embarcaciones pesqueras quedaron destruidas y dos personas sufrieron heridas a causa de un incendio de magnitud registrado el sábado en un atestado atracadero del oeste de Ecuador, informó la secretaría de Riesgos.

El incendio se desató en el área artesanal de Manta, uno de los principales puertos atuneros del Pacífico oriental.

Gigantescas lenguas de fuego y densas columnas de humo se elevaron sobre las embarcaciones afectadas que estaban fondeadas frente al Yacht Club de Manta, según imágenes difundidas por redes sociales.

El siniestro dejaba "2 personas heridas, cuya condición continúa en evaluación", señaló la cartera por la red social X.

Agregó que también se registraba "35 embarcaciones destruidas" entre artesanales y de fibra de mediano porte.

La Policía señaló en un comunicado que "el incidente se habría originado mientras se realizaban trabajos de soldadura en una embarcación" y que a causa del fuego se desprendieron las líneas de anclaje, por lo que la nave se desplazó sin control propagando las llamas.

Añadió que "descartamos que este hecho corresponda a un atentado o a una acción perpetrada por grupos de delincuencia organizada" que operan en Manta, utilizado por el narcotráfico.

La secretaría de Riesgos tildó de "estructural" al dantesco incendió que causó conmoción en Manta, el mayor puerto pesquero de Ecuador y con unos 300.000 habitantes.

Por Ecuador transita un 70% de la cocaína de sus vecinos Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de esa droga.