Conmebol respalda eventual reelección de Infantino

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) respaldó este jueves de "manera unánime" una eventual reelección de Gianni Infantino en la presidencia de la FIFA.

El patrón del órgano rector del balompié mundial todavía no ha hecho públicas sus intenciones de reelegirse, aunque se presume que buscará un cuarto mandato de cuatro años en los comicios de 2027.

El de la Conmebol es el primer apoyo público de una entidad futbolística a Infantino, quien asumió como presidente en 2016 tras el escándalo del FIFAGate. Ya fue reelecto por aclamación en 2019 y 2023.

"Presidente, gracias por su compromiso permanente con el desarrollo del fútbol sudamericano y por el liderazgo impulsado a nivel global", escribió el jefe de la Conmebol, Alejandro Domínguez, en X.

El apoyo de la Conmebol, que agrupa a diez selecciones, incluidas Argentina y Brasil, se dio tras una reunión de su Consejo este jueves.

La entidad sudamericana destacó en un comunicado "el liderazgo de Gianni Infantino y los avances impulsados durante su gestión al frente de la FIFA, valorando su impacto en el desarrollo del fútbol".

El respaldo de la Conmebol al presidente de la FIFA tiene lugar en medio de la campaña de Domínguez para que el Mundial de 2030 se amplíe de 48 a 64 selecciones.

El mandatario sudamericano ha hecho suya la idea del mandamás de la federación uruguaya, Ignacio Alonso, de expandir el número de participantes para la edición centenaria de la Copa del Mundo.

En homenaje a la cita en 1930, celebrada en suelo uruguayo, parte del Mundial de 2030 se celebrará en Paraguay, Uruguay y Argentina, aunque sus sedes principales serán España, Portugal y Marruecos.

Infantino no ha respaldado públicamente la idea de ampliar el número de participantes, una propuesta que ha provocado rechazo generalizado en otras autoridades futbolísticas.