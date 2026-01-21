Congreso de EE.UU. vota si inicia proceso contra los Clinton por caso Epstein

Un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos prevé votar este miércoles si inicia un procedimiento por desacato al Congreso contra Bill y Hillary Clinton por su negativa a declarar ante la investigación sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein.



El Comité de Supervisión de la Cámara baja, dirigido por los republicanos, tiene en consideración dos resoluciones que acusan al expresidente y a la exsecretaria de Estado demócratas de desobedecer hace una semana citaciones para comparecer en persona ante los investigadores.



De aprobarse, las medidas pasarían al pleno de la Cámara de Representantes, también de mayoría republicana, que decidiría si cita formalmente por desacato a los Clinton y los remite al Departamento de Justicia para una posible persecución penal.



Los legisladores examinan cómo las autoridades gestionaron investigaciones anteriores sobre Epstein, cuya muerte en 2019 en prisión, mientras esperaba su juicio por cargos de tráfico sexual, fue considerada un suicidio.



Los Clinton afirman que la investigación es utilizada para atacar a los adversarios políticos del presidente Donald Trump, quien a su vez fue años atrás amigo de Epstein y no ha sido llamado a testificar.



Trump pasó meses tratando de bloquear la divulgación de los archivos vinculados a Epstein. El mandatario y sus funcionarios del Departamento de Justicia son acusados por los demócratas de encubrimiento, al haber publicado solo una fracción de los expedientes del caso que una ley les exigía hacer públicos hace más de un mes.



Ni Trump ni los Clinton han sido acusados de conducta delictiva relacionada con Epstein.



Pero los republicanos sostienen que los vínculos pasados de esta pareja demócrata con Epstein, incluido el uso por parte de Bill Clinton de su avión privado a principios de los años 2000, justifican un interrogatorio en persona bajo juramento.

