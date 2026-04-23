Confirman muerte de periodista en ataque israelí en Líbano

Los equipos de rescate recuperaron la noche del miércoles (22.04.2026) el cuerpo de la periodista Amal Khalil, del diario local Al Akhbar, después de que fuera alcanzada por un ataque de Israel contra la localidad de At Tiri, en el sur del Líbano, donde también resultó herida una segunda reportera.

"Con profunda tristeza, lamentamos la muerte de la periodista Amal Khalil, que fue atacada por el Ejército de ocupación israelí mientras desempeñaba su labor profesional de transmitir la verdad en At Tiri", anunció el ministro libanés de Información, Paul Morcos.

"Atacar a periodistas es un crimen atroz y una flagrante violación del derecho internacional humanitario ante la cual no guardaremos silencio. Reiteramos nuestro llamamiento a la comunidad internacional y a las organizaciones internacionales", agregó Morcos.

El diario Al Akhbar, afiliado a Hezbolá, también confirmó el fallecimiento, que consideró un ataque "claro" contra la prensa al indicar que primero fue atacado el coche en el viajaba Khalil y posteriormente la casa en la que se había resguardado.

Según un comunicado del Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, los ataques también mataron a otras dos personas e hirieron a la periodista Zeinab Faraj, que había buscado refugio en la vivienda junto a Khalil después del primer bombardeo.

Faraj, que al parecer trabajaba de forma independiente, fue rescatada por la Cruz Roja Libanesa.

Israel confirmó el ataque

El ejército israelí declaró haber identificado dos vehículos que salían de un edificio utilizado por la milicia proiraní Hezbolá. Según el comunicado, los individuos eran "terroristas" que se habían acercado de forma amenazante a las tropas terrestres israelíes que controlan el sur del Líbano.

Posteriormente, la fuerza aérea atacó uno de los vehículos, seguido de un ataque contra el edificio. El ejército afirmó estar al tanto de los informes que indicaban que dos periodistas habían resultado heridas.

"Cuando la Cruz Roja Libanesa llegó para trasladar a las víctimas, el enemigo (Israel) evitó que se completara la misión humanitaria disparando una granada de sonido y munición contra la ambulancia. Esto evitó la recuperación de Khalil, mientras que Faraj y los dos cuerpos fueron transportados con éxito", agregó.

La periodista de Al Akhbar no fue hallada hasta bien entrada la noche.

Líbano: ataques a periodistas no son incidentes aislados

El ejército israelí negó las informaciones que indicaban que se había impedido el acceso de los equipos de rescate a la zona, y afirmó que el incidente estaba bajo investigación. El ejército no ataca a periodistas, declaró, pero también tiene en cuenta la seguridad de sus propias tropas.

No obstante, el primer ministro libanés, Nawaf Salam, criticó a Israel, afirmando que los ataques selectivos contra periodistas y la obstrucción del acceso de los equipos de rescate constituyen crímenes de guerra, según escribió en la plataforma X. Añadió que los ataques israelíes contra trabajadores de los medios de comunicación no son incidentes aislados.

Los soldados israelíes permanecen estacionados en el sur del Líbano. Israel afirma haber establecido allí una denominada "zona de seguridad" para proteger a las comunidades del norte de Israel de los ataques de Hezbolá, mientras que las autoridades libanesas lo describen como una ocupación de su territorio.