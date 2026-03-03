Confirman más liberaciones de presos políticos en Venezuela

La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) confirmó este lunes nuevas liberaciones en varias cárceles de Venezuela y reiteró que todavía "cientos de personas" siguen detenidas "injustamente", diez días después de la promulgación de la Ley de Amnistía.

"La tarde de este lunes familiares reportaron la liberación de presos políticos desde distintos centros de reclusión", dijo la organización en su cuenta de X.

Según detalló, recibieron reportes de excarcelaciones en las cárceles de Tocorón (estado Aragua, norte); Yare y la cárcel militar de Ramo Verde, ambas en el estado Miranda (norte); también en comandos policiales de Boleíta, conocido como 'Zona 7', en Caracas; y de Puerto Ordaz, en el estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil).

Graves violaciones deben ser "reconocidas"

"Como familiares y víctimas, celebramos cada libertad, pero reiteramos que aún cientos de personas continúan injustamente detenidas, muchas en condiciones inhumanas", añadió la ONG.

Asimismo, afirmó que "las graves violaciones de derechos humanos sufridas durante su detención" deben ser "reconocidas y reparadas por el Estado" para asegurar justicia y paz en el país suramericano.

Por su parte, Alfredo Romero, director presidente de la ONG Foro Penal, informó que su organización confirmó al menos 18 excarcelaciones de presos políticos este lunes, y elevó a 621 la cifra de excarcelados verificados desde el pasado 8 de enero, cuando el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunció un proceso de liberaciones.

Activistas del partido de Machado entre los liberados

El partido opositor Vente Venezuela (VV), liderado por la Nobel de la Paz María Corina Machado, anunció que entre los liberados están del activista Julio Velazco y de dos integrantes del equipo de seguridad de la exdiputada, Milciades Ávila y Edwin Moya, en medio de una amnistía aprobada en febrero.

Velazco había sido detenido en septiembre de 2025, tras lo que "permaneció 47 días en condición de desaparición forzada, sin que su familia o defensa legal tuvieran información oficial sobre su ubicación", según una nota del partido.

Mientras tanto, Ávila y Moya se encontraban presos desde septiembre de 2024, cuando Venezuela atravesaba una crisis que se desató tras la cuestionada victoria de Nicolás Maduro en las presidenciales de julio de ese año, proclamada por un organismo electoral afín al chavismo que luego no publicó las actas de votación.

