Confirmado: el mundo bebe cada vez menos cerveza

A nivel mundial, la producción de cerveza ha disminuido. La producción global cayó un 0,7% hasta los 189.600 millones de litros el año pasado, según un análisis de BarthHaas, la mayor comercializadora de lúpulo del mundo, con sede en Núremberg. Esta cifra incluye la cerveza sin alcohol, que recientemente ha cobrado importancia en algunas partes del mundo.

La producción de cerveza se redujo especialmente en Australia y Oceanía, donde disminuyó un 2,4%. Sin embargo, con 1.800 millones de litros, esta región representa solo una pequeña fracción del consumo mundial de cerveza.

Incluso los principales países productores de cerveza experimentaron un descenso: en Europa, la producción cayó un 1,6% hasta los 51.000 millones de litros. Las caídas en Alemania y Polonia, en particular, influyeron en las cifras.

A pesar de ello, Alemania mantuvo su sexto puesto entre los mayores productores de cerveza con 7.900 millones de litros, por detrás de China, Estados Unidos, Brasil, México y Rusia.

China lastra la producción en Asia

En Asia, la producción cayó un 1,2% hasta los 59.000 millones de litros. El aumento en India se vio más que compensado por las disminuciones en China, Vietnam, Japón, Corea del Sur y Myanmar. China sigue siendo, con diferencia, el mayor productor mundial de cerveza, con más de una sexta parte de la producción global.

Norteamérica también experimentó una disminución significativa, cayendo un 1,9 % hasta los 34.000 millones de litros. El hecho de que la producción solo en Estados Unidos cayera en casi mil millones de litros, hasta poco más de 17.000 millones, no pudo ser compensado por el aumento sustancial en México, que alcanzó casi los 15.000 millones de litros.

En Sudamérica, sin embargo, la producción aumentó un 1,7 % hasta los 25.000 millones de litros, principalmente gracias a Brasil, cuya producción se incrementó hasta superar los 15.000 millones. La producción en África aumentó aún más drásticamente, un 2,6 %, hasta casi los 17.000 millones de litros.

Menos lúpulo, y aun así, es demasiado

Alemania es actualmente el principal productor mundial de lúpulo, tanto en superficie cultivada como en volumen de cosecha, por delante de Estados Unidos. Sin embargo, la producción mundial de lúpulo también está disminuyendo, incluso más rápido que la producción de cerveza.

La superficie mundial de cultivo de lúpulo disminuyó un 5,5 %, hasta las 52.660 hectáreas. El volumen de la cosecha cayó un 3,8 %, hasta las 109.188 toneladas. Pero incluso esto sigue siendo excesivo, según los expertos: "La producción volvió a superar la demanda en 2025", afirma Heinrich Meier, de BarthHaas.

BarthHaas no prevé ningún crecimiento en la producción de cerveza este año: "Anticipamos que la producción se mantendrá prácticamente sin cambios, quizás incluso ligeramente inferior", declara el director general, Thomas Raiser. "Es probable que el crecimiento en África, Asia y América Central y del Sur se vea contrarrestado por los descensos en Europa y América del Norte". Por lo tanto, la situación sigue siendo tensa también para el mercado del lúpulo.



