Confirmada la gravedad de la lesión de Militao, ausente de las canchas varios meses

El Real Madrid confirmó este lunes que el defensa brasileño Eder Militao sufre una rotura en el bíceps femoral tras sentir molestias en la derrota ante el Celta (2-0) el domingo en el Bernabéu, una lesión que le tendrá de baja varios meses.

Las pruebas médicas a las que fue sometido Militao este lunes revelaron que el central brasileño sufre "una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación del tendón proximal", informó el club blanco en un comunicado.

Según la prensa española, el central de 27 años estaría de baja entre tres y cuatro meses y, por lo tanto, se perderá el miércoles el partido contra el Manchester City de la 6ª jornada de la Liga de Campeones.

Se trata de la tercera vez que el futbolista acude a la enfermería esta temporada.

En la primera, tuvo una contusión que le hizo perderse el partido de Champions ante el Almaty y luego el 18 de noviembre, en el partido Brasil-Túnez,; sufrió la rotura del aductor de la pierna derecha.

En el pasado, Militao ya sufrió lesiones graves, incluidas dos roturas de los ligamentos de la rodilla, que le impidieron disputar más de 20 partidos con el club blanco en las dos últimas temporadas.

Esta lesión se une a las numerosas bajas de los blancos en defensa: Dani Carvajal (artroscopia en la rodilla derecha), Trent Alexander-Arnold (rotura en el recto anterior del cuádriceps izquierdo), Dean Huijsen (problemas en la rodilla), David Alaba (molestias en el sóleo derecho) y Ferland Mendy (rotura en el bíceps femoral de la pierna derecha).

El cuadro merengue sólo tiene sanos en la zaga a Antonio Rüdiger, Raúl Asencio, Álvaro Carrreras y Fran García, estos dos últimos expulsados el domingo en la derrota frente al Celta (2-0), por lo que tampoco estarán disponibles el fin de semana.







