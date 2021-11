Condenan a Benzema en Francia en caso de chantaje a compañero de selección

La justicia francesa condenó este miércoles a la estrella del Real Madrid Karim Benzema a un año de prisión, con suspensión de pena, como cómplice del intento de chantaje a su excompañero de selección Mathieu Valbuena con un vídeo íntimo.



"Benzema se implicó personalmente (...) para convencer a su compañero de equipo de que aceptara el chantaje", dijo el tribunal correccional de Versalles, para quien el delantero mostró "cierto júbilo" y "ninguna benevolencia" con Valbuena.



Los magistrados fijaron así una pena de prisión superior a los 10 meses solicitados por la fiscalía durante el juicio en octubre, pero impusieron la misma multa solicitada por el ministerio público: 75.000 euros (87.000 dólares).



Tras la lectura del veredicto, los abogados del delantero de 33 años, que no estuvo presente a lo largo del juicio por compromisos profesionales, anunciaron un futuro recurso contra la condena, lo que dejará en suspensión su aplicación.



"La reacción es una reacción finalmente de cólera", aseguró su letrado Sylvain Cormier, quien cargó contra "una pena muy dura, injusta y sin pruebas". La defensa aseguraba que no se daba el "elemento intencional" del delito.



Durante sus alegatos, los representantes de la fiscalía subrayaron en cambio que la estrella de la selección francesa tenía el deber de dar ejemplo, como "portador de una imagen, de una esperanza, de una notoriedad y de unos valores morales".



Aunque el estallido del escándalo de la "sextape" lo alejó durante un lustro de la selección francesa hasta su regreso en vísperas de la Eurocopa disputada en 2021, la condena parece que no le pasará factura deportiva, a un año del Mundial.



Hace dos semanas, el presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël Le Graët, ya dijo al diario Le Parisien que el candidato al Balón de Oro el próximo lunes por su desempeño con los 'Bleus' "no será excluido" en caso de que lo condenen.



Y, respecto al Real Madrid, parece poco probable que el equipo español, que disputa este miércoles un partido de Champions frente al Sheriff Tiraspol en Moldavia, sancione a uno de sus mejores jugadores, al que siempre ha apoyado en este caso.



Hasta 2 años y medio de cárcel

Contra los otros cuatro acusados por el intento de chantaje al actual jugador del Olympiakos griego, el tribunal de Versalles impuso penas que van desde los 18 meses de prisión condicional hasta los 2 años y medio de cárcel de obligado cumplimiento



Los hechos remontan al 6 de octubre de 2015. Durante una concentración de la selección, Benzema va a la habitación de Valbuena para advertirle del video y asegurarle que puede presentarle a "alguien de confianza" para "gestionar" la situación.



Durante el juicio, el centrocampista de 37 años, que nunca volvió a ser convocado al equipo nacional tras el escándalo, reconoció que temió por su carrera, "si el vídeo salía a la luz". "Me sentí en peligro, mi primer instinto fue denunciar", agregó.



La persona que recomienda Benzema, que asegura haber dado un "consejo de amigo", es su amigo Karim Zenati, con el que los presuntos chantajistas se habían puesto en contacto para presionar a Valbuena, al fracasar en intentos anteriores.



A Axel Angot, quien halló y conservó el vídeo del celular que le había confiado la víctima, la justicia le impuso dos años de prisión, seis meses menos que a Mustapha Zouaoui, considerado como el "cordón umbilical" de este caso.



La pena para Zenati, amigo de infancia de Benzema, fue de 15 meses de prisión de obligado cumplimiento. A Younes Houass, un primer intermediario que se puso en contacto con Valbuena, el tribunal le impone 18 meses de prisión con suspensión de pena.