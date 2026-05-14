Condenan a 15 años de cárcel a hombre que intentó envenenar con dulces a niños

Un supremacista blanco que planeó que un cómplice se hiciera pasar por Papá Noel y repartiera dulces envenenados a niños de minorías étnicas en Nueva York fue sentenciado el miércoles a 15 años de prisión.

Michail Chkhikvishvili, apodado "Comandante Carnicero", fue condenado por la jueza Carol Bagley Amon tras declararse culpable de incitar a cometer delitos de odio y de dar instrucciones para fabricar bombas y ricina.

Chkhikvishvili, de nacionalidad georgiana, era líder de Maniac Murder Cult, un grupo extremista violento internacional motivado por el racismo. El sujeto fue detenido en una operación encubierta del FBI.

Chkhikvishvili "reclutó a otros para cometer actos violentos en apoyo a las ideologías (del grupo), incluyendo la planificación y solicitud de un ataque en Nueva York", dijeron los fiscales en un comunicado.

Fue extraditado desde Moldavia a Brooklyn en mayo de 2025 y se declaró culpable en noviembre.

El fiscal general adjunto John Eisenberg afirmó que "Chkhikvishvili, por ejemplo, trató de reclutar a un supuesto colaborador para que se disfrazara de Papá Noel y repartiera caramelos envenenados a niños de minorías".

"La sentencia de hoy saca a un monstruo de nuestras calles y protege a nuestras comunidades", agregó.

Según los fiscales, Chkhikvishvili utilizó la aplicación de mensajería cifrada Telegram para convencer a una persona, que en realidad era un agente encubierto, de llevar a cabo atentados con bombas y provocar incendios dirigidos contra minorías raciales y judíos.