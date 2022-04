Concacaf premió a lo mejor del 2021

La estadounidense Crystal Dunn y el canadiense Alphonso Davies fueron galardonados como la Mejor Jugadora y el Mejor Jugador de Concacaf.



El sistema de votación incluyó la participación de entrenadores y jugadores de las 41 Asociaciones Miembro de Concacaf, así como miembros de los medios de comunicación de la región y aficionados, según detalló el máximo ente del área.

Dunn fueclave en la Selección Nacional Femenina de Estados Unidos que ganó la Medalla de Bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Estoy aquí para que otras mujeres que se parecen a mí sepan que sus sueños importan y que se pueden lograr. Esa es la belleza de este juego", comentó Dunn, quien tiene 29 años.

"I'm here to let other women who look like me know that their dreams matter and their dreams are achievable... That's the beauty of this game. That's why I play." 💜