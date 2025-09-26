Concacaf da a conocer detalles de la Copa de Campeones

La Concacaf dio a conocer los detalles de la próxima Copa de Campeones, que iniciará en febrero del 2025.

Serán un total de 27 equipos, nueve de los cuales ya tienen su boleto asegurado, los que estarán compitiendo en este certamen.

La Copa de Campeones Concacaf 2025 se disputará con un formato de eliminación directa y constará de cinco rondas, siendo la final el sábado 30 de mayo.

Estas oncenas ya tienen su lugar asegurado:

Leagues Cup (tres clubes): Inter Miami CF (USA), LA Galaxy (USA), Seattle Sounders FC (USA).

Liga MX (seis clubes): Club América (MEX), Cruz Azul (MEX), Deportivo Toluca FC (MEX), CF Monterrey (MEX), Pumas UNAM (MEX), Tigres UANL (MEX).

El resto de participantes se distribuye de la siguiente manera:

Del Campeonato Canadiense clasificará un club, que será el campeón del torneo 2025. La Canadian Premier League tendrá dos representantes: el ganador del Shield 2025 y el campeón de la liga en ese mismo año. Además, por la Copa del Caribe Concacaf estarán el campeón, el subcampeón y el tercer lugar de la edición 2025.

En el caso de la Copa Centroamericana Concacaf, serán seis los clubes clasificados: el campeón, el subcampeón, los dos semifinalistas y los dos ganadores del Play-In 2025.

Por la MLS llegarán cinco equipos: el campeón de la MLS Cup 2025, el ganador del Supporters’ Shield, el vencedor de la conferencia opuesta en la temporada regular y los dos siguientes mejores clubes en la tabla del Supporters’ Shield. Finalmente, el U.S. Open Cup otorgará un boleto al campeón del 2025.

El sorteo se llevará a cabo el 9 de diciembre.