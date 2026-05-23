Con un emotivo video, Anfield se despide de su ídolo Salah y de una época

Mohamed Salah, toda una leyenda viva del histórico Liverpool, se vestirá por última vez la camiseta roja, este domingo contra el Brentford en una última jornada de la Premier League de fuerte carga emocional.

"The Egyptian King", como se le apoda en Inglaterra, o "El Faraón", como se le conoce igualmente, ha protagonizado una de las historias de amor más fuertes del fútbol europeo en los últimos años, con nueve años en la delantera de los Reds, donde ha vivido momentos mágicos, con un balance de 9 títulos -entre ellos la Liga de Campeones europea en 2019- y 257 goles, a la espera de su último partido.

Se ha convertido en este tiempo en el tercer máximo goleador de la historia del club y se ha ganado los corazones de la hinchada a un nivel comparable al de mitos locales como Steven Gerrard, Kenny Dalglish o Graeme Souness.

En conflicto con Slot.

Incluso la hinchada roja le ha perdonado algunos momentos de cierta desafección, pero la prueba de que es uno de los ídolos de los entusiastas seguidores del Liverpool es que tiene su propia canción, que se entona cuando cabalga por su banda: "Mo Salah, Mo Salah, Mo Salah, Running down the wing... Salah, la, la, la, laaaaaa... The Egyptian King!".

El final de su etapa en el club no ha sido todo lo plácida que hubiera sido deseable.

El pasado fin de semana envió un mensaje considerado por muchos un dardo más hacia su entrenador, Arne Slot.

"Quiero ver cómo el Liverpool vuelve a ser ese equipo ofensivo, 'heavy metal', que es temido por los rivales. Que vuelva a ser un equipo que gana trofeos. Ese es el fútbol que sé jugar y es esa identidad la que debe recuperar", afirmó.

"Eso no puede ser negociable. Todos los que vengan a este club deben adaptarse a ello", insistió.

"Un golpe bajo".

La intención de esas palabras del N.11 parece clara, en alusión a Slot, ya que esa referencia al "fútbol heavy metal" es una marca de fábrica del anterior entrenador del club, Jürgen Klopp.

Preguntado sobre el tema el viernes, el técnico neerlandés esquivó la polémica: "Mo (Mohamed Salah) y yo tenemos el mismo objetivo. Queremos lo mejor para este club, que tenga los mayores éxitos".

Pero Slot se negó a confirmar si Salah tendrá minutos en ese partido de despedida ante el Brentford.

La alineación o no de Salah para ese partido, en el que el Liverpool necesita un punto para asegurar matemáticamente, sin depender de otros resultados, su boleto a la próxima Liga de Campeones, genera debate esta semana en Inglaterra.

"Si yo fuera Arne Slot, estaría obligado a hacer valer mi autoridad y decir: 'Escucha, el domingo no pongas un pie aquí, te guste o no'. Dudo que lo vaya a hacer, pero creo que es lo que debería hacer", estimó el exinternacional inglés Wayne Rooney el lunes en su podcast.

Patrick Vieira y Jamie Carragher, actualmente comentaristas para Sky Sports, tampoco valoraron positivamente las palabras de Salah.

Ajustar cuentas antes del final de la temporada "no es el momento correcto", señaló el exfutbolista francés Vieira, que destacó en Inglaterra sobre todo con el Arsenal.

"Se puede entender su frustración, pero eso es un golpe bajo y estoy muy decepcionado por sus palabras (...) Solo se tendría que hablar del Liverpool FC, esto no es el Salah FC", añadió por su parte Carragher, exdefensa del Liverpool.

Buenos y malos momentos.

Salah ya había incendiado los ánimos en diciembre de 2025, después de ser suplente por tercer partido consecutivo.

Entonces habló de una situación "que no es aceptable", de promesas "no cumplidas" y admitió "no tener ninguna relación" con su entrenador.

Esas declaraciones le hicieron ser apartado durante un partido. Pero después de su regreso de la Copa de África, volvió a su puesto como si no hubiera ocurrido nada, sin que su popularidad entre los hinchas se viera afectada.

"No olvidaré nunca el apoyo que me habéis mostrado en los mejores momentos de mi carrera y que hayáis estado también a mi lado en los momentos que para mí eran más difíciles", llegó a decir Salah cuando en marzo anunció su salida del club al término de la actual temporada.



