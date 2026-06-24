Con menos de una hora de diferencia, dos terremotos sacuden Venezuela y Japón

La tarde de este miércoles se registraron dos potentes terremotos en Venezuela y Japón, con menos de una hora de diferencia entre ellos, generando alarma internacional.

El primero ocurrió en Venezuela a las 4:04 p. m., hora de Costa Rica, y tuvo una magnitud de 7,1, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El epicentro se localizó 21 kilómetros al oeste de Morón, con una profundidad de 10 km. El movimiento telúrico provocó escenas de pánico en Caracas, donde decenas de personas abandonaron edificios y permanecieron en las calles. Se reportan heridos, desaparecidos y daños estructurales, además de cortes de energía eléctrica en algunos sectores.

Videos difundidos en redes sociales muestran edificios colapsados y ciudadanos buscando refugio. El sismo también fue sentido en Colombia.

Minutos después, a las 4:46 p. m., hora de Costa Rica, un segundo terremoto sacudió el norte de Japón, con magnitud de 6,9.

El epicentro se ubicó cerca de la prefectura de Iwate, con una profundidad de 50 km, según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA). Japón, situado en el Anillo de Fuego del Pacífico, registra cientos de sismos cada año debido a su ubicación sobre cuatro placas tectónicas.

En ambos países se emitieron alertas de tsunami, que fueron descartadas poco después por las autoridades.

La simultaneidad de estos eventos ha generado preocupación y seguimiento internacional.