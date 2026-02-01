Con abrigo y cédula en mano: costarricenses votarán en Berlín

A pesar de las bajas temperaturas que se pronostican para este domingo, con mínimas de hasta -8 grados y máximas de -6 grados Celsius, los costarricenses residentes en Alemania acudirán a las urnas para participar en las elecciones presidenciales de 2026.

La jornada electoral se llevará a cabo en Berlín, en la sede ubicada en Reinhardtstraße 47A, piso 2, en un horario de 9 a. m. a 7 p. m.

En el marco del Programa de Voto en el Exterior, vigente desde 2014, el padrón electoral en Berlín continúa mostrando un crecimiento sostenido. Para estas elecciones, un total de 1.626 personas están habilitadas para votar, lo que representa un aumento de 517 electores en comparación con el proceso de 2022, equivalente a un crecimiento del 46,6%.

El padrón electoral está conformado por 821 hombres y 805 mujeres. Ante este aumento, por primera vez se instalarán dos Juntas Receptoras de Votos en Berlín, la 7064 y la 7065, con el apoyo de 24 agentes electorales, entre funcionarios consulares, voluntarios, representantes de partidos políticos y fiscales, todos debidamente capacitados por el Tribunal Supremo de Elecciones.

La cónsul general de Costa Rica en Alemania, Adriana Bagnarello Romero, recordó que para ejercer el derecho al voto es indispensable presentar la cédula de identidad costarricense vigente y en buen estado. Además, se espera la participación de costarricenses provenientes de distintas ciudades de Alemania, como Múnich, Frankfurt, Núremberg, Hannover y Hamburgo, así como de residentes en países vecinos como Finlandia, Dinamarca, República Checa y Polonia.

La oficina consular informó a Teletica.com que el proceso se encuentra listo y que únicamente resta concluir las juramentaciones finales para dar inicio a la jornada electoral desde tempranas horas del domingo.







