Como si se tratara de una escena de película: Chofer atraviesa maratón para huir de policías

Como si se tratara de una escena de película, un hombre con 17 órdenes de captura irrumpió el domingo en medio de una maratón de enfermeros en la Costanera Sur de Asunción, Paraguay, y desató una persecución policial que culminó con su detención y la muerte de la joven que lo acompañaba.

El detenido fue identificado como José Gabriel Leguizamón Díaz, de 38 años, conocido como “La Vaca”. Según la policía local, ignoró la señal de cierre temporal de la vía hecha por un agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) y aceleró en dirección a los corredores, alcanzando velocidades de hasta 180 kilómetros por hora entre más de 500 participantes.

En el vehículo viajaba Guadalupe Yamile Simón Pérez, de 25 años, quien recibió un disparo en el tórax durante el intercambio con los agentes. Fue trasladada al Hospital de Barrio Obrero, donde se confirmó su fallecimiento.

El automóvil incautado presentaba daños materiales, impactos de bala y botellas de bebidas alcohólicas en su interior, según el reporte oficial.