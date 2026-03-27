¿Cómo le fue a Irán en su partido contra Nigeria?

El próximo rival de la Selección Nacional, Irán, se midió este viernes con el combinado de Nigeria.

Los africanos se impusieron 2-1 con goles de Moses Simon y Akor Adams, mientras que el descuento fue obra de Mehdi Taremi.

Esta es la segunda derrota en fila para los Príncipes de Persia, que este martes a las 7 a. m. se medirán con el combinado dirigido por Fernando Batista.

La selección de Irán se prepara para enfrentar su Copa del Mundo número siete, luego de participaciones en 1978, 1998, 2006, 2014, 2018 y 2022.

Por su parte, los ticos empataron 2-2 contra Jordania.