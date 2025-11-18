¿Cómo están los otros grupos de la eliminatoria mundialista de Concacaf?

Este martes, a las 7 p. m., se juega la última fecha de la fase final de la eliminatoria mundialista de Concacaf. Seis juegos definirán tres cupos directos y dos boletos al repechaje.

Es bien conocida la precaria situación de Costa Rica, pero ¿qué pasa en los otros grupos?

Grupo A

En la cima está Surinam y de segundo Panamá, ambos con la misma cantidad de puntos.



Mientras Surinam se mide con Guatemala, los canaleros harán lo propio ante El Salvador.

“Si ambos ganan y la actual diferencia de goles es igual entre ambos, el siguiente criterio de desempate será el total de goles anotados en todos los partidos del grupo. En este escenario, Panamá avanzaría por tener más goles anotados. Si ambos equipos empatan o pierden sus respectivos encuentros, Surinam mantendrá el primer lugar y asegurará su clasificación directa”, detalló Concacaf.

Grupo B

“Separados por solo un punto en la tabla, Curazao clasificará con una victoria o un empate contra los Reggae Boyz. Jamaica obtendrá su lugar en la Copa Mundial 2026 con una victoria sobre Curazao”, explica Concacaf sobre este grupo.

Curazao tiene 11 unidades y Jamaica 10, mientras que el partido entre Trinidad y Tobago y Bahamas no decide nada.





