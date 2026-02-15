Como el Cubo Torres: Jugador de Chivas rinde homenaje al atacante de Liberia
Los de Guadalajara están imparables en México.
Al mejor estilo de Erick El Cubo Torres, como robot: así celebró Armando González, el popular Hormiga, el gol que le dio el triunfo a Chivas en el clásico mexicano ante el América.
Luego de esta anotación, Hormiga corrió hacia una esquina para recordar al Cubo, quien también fue jugador de Chivas.
Gol de la Hormiga González y lo festeja como el Cubo Torres
¡HOMENAJE AL 'CUBO' TORRES! 🤖
Luego de abrir el marcador en el Clásico vs América, 'Hormiga' González homenajeó al 'Cubo' Torres con su festejo al estilo robot.
Alegría y golpe de nostalgia al mismo tiempo para los chivahermanos.
¡Cómo un viejo conocido! 🐐
La Hormiga González y su festejo a lo Cubo Torres en su gol que le dio a Chivas el triunfo sobre América en el #ClasicoNacional. 🔴⚪
Hoy, el Cubo Torres es atacante del Municipal Liberia, en Costa Rica.
Los de Guadalajara marchan con paso perfecto con 18 puntos en seis partidos, seis triunfos en seis compromisos, 11 goles a favor y cuatro en contra.
Seis unidades más abajo está el Pumas de Keylor Navas.