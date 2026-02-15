EN VIVO
Como el Cubo Torres: Jugador de Chivas rinde homenaje al atacante de Liberia

Los de Guadalajara están imparables en México.

Armando González. Foto: Redes de Chivas de Guadalajara
Por Daniel Jiménez 15 de febrero de 2026, 8:41 AM

Al mejor estilo de Erick El Cubo Torres, como robot: así celebró Armando González, el popular Hormiga, el gol que le dio el triunfo a Chivas en el clásico mexicano ante el América.

Luego de esta anotación, Hormiga corrió hacia una esquina para recordar al Cubo, quien también fue jugador de Chivas.

Hoy, el Cubo Torres es atacante del Municipal Liberia, en Costa Rica.

Los de Guadalajara marchan con paso perfecto con 18 puntos en seis partidos, seis triunfos en seis compromisos, 11 goles a favor y cuatro en contra.

Seis unidades más abajo está el Pumas de Keylor Navas.

