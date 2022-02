Comisionado de la MLS advierte que la liga norteamericana no es un lugar de retiro de estrellas

Aunque aprecia el interés expresado por Neymar o Lionel Messi, el comisionado de la MLS, Don Garber, advirtió este martes que la liga de fútbol norteamericana no es un lugar de retiro para las estrellas mundiales.

En su comparecencia de prensa previa al inicio de la nueva temporada este sábado, Garber se refirió a unos comentarios de Neymar expresando su deseo de jugar en Estados Unidos al menos una temporada cuando expire su contrato con el París Saint-Germain en 2025.

"El campeonato de allá es corto, entonces tienes tres o cuatro meses de vacaciones (...) Permite jugar un montón de años más", afirmó Neymar, de 30 años, unos días atrás en el podcast y programa de YouTube "Fenómenos".

Preguntado sobre la voluntad expresada por estrellas como Neymar o Messi de jugar algún día en la MLS, el comisionado Garber recalcó que la liga ya ha superado los días en los que necesitaba atraer la atención a través de grandes figuras en retirada.

"No necesitamos traer a un jugador de renombre al final de su carrera porque haya decidido que quiere retirarse en la MLS. Si no vienen aquí a jugar y contribuir de forma importante a sus equipos y a nuestra liga, y respetan la liga y sus aficionados, entonces no los queremos en la MLS", añadió Garber.